В Екатеринбурге вновь задумались о том, чтобы сменить остановки

Гордума Екатеринбурга предложила посчитать, сколько в будущем будет стоить ремонт новых остановок. Новые комплексы нередко попадают под горячую руку вандалов. Об этом «4 каналу» рассказал депутат Екатеринбургской гордумы Михаил Вечкензин.

- Есть предложение - через год посмотреть, какой ущерб вандализм наносит с точки зрения бюджета. В этом году было заложено 37 миллионов рублей на ремонт и восстановление испорченных остановок, - рассказал Михаил Вечкензин.

Кроме того, у народных избранников есть еще одна инициатива – перейти на пластик или антивандальное стекло. Заменить текущие материалы. Однако нередко и они оказываются испорчены вандалами.