Свердловский губернатор обсудил модернизацию ЖКХ с заместителем генпрокурора РФ

На ремонт коммунальных сетей в Свердловской области направят 1,4 миллиарда рублей. Фото: Департамент информационной политики региона

Губернатор Свердловской области Денис Паслер 14 мая принял участие в совещании, которое провел заместитель генпрокурора России Сергей Зайцев. Ключевой темой встречи стала работа ЖКХ Среднего Урала. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики региона.

Денис Паслер рассказал, что в текущем году на капитальный ремонт сетей по проекту «Модернизация коммунальной инфраструктуры» направят 1,4 миллиарда рублей. По сравнению с 2025 годом объем финансирования вырос почти на треть. Эти средства позволят обновить свыше 87 километров труб в 15 муниципалитетах. Речь идет о теплоснабжении, водоснабжении и водоотведении.

Кроме того, к 2030 году в области рассчитывают модернизировать порядка двух тысяч объектов ЖКХ, а также построить новые котельные и очистные. Для этого регион использует федеральные субсидии, льготные кредиты и деньги, высвобождаемые от списания долгов перед федеральным бюджетом.

-Требует дополнительного внимания работа управляющих компаний, которые собирают плату с населения, зачастую не выполняя свои обязательства перед жителями по ремонту и содержанию общего имущества, - отметил Сергей Зайцев.

Ранее важность модернизации отрасли отмечал и президент России Владимир Путин на заседании Госсовета.