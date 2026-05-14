На Урале директора ювелирного салона обвинили в скупке немаркированных украшений

В Екатеринбурге Верх-Исетский райсуд начал рассматривать дело директора ювелирного магазина Людмилы Байкович. Об этом рассказали в Свердловском облсуде.

- Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» ч. 2 ст. 171.1 УК РФ «Приобретение, хранение в целях сбыта товаров без маркировки, совершенные в особо крупном размере», - сказано в сообщении.

Как полагает следствие, с 1 марта 2022 года по 18 апреля 2025 года Людмила Байкович покупала ювелирные украшения у неустановленных лиц.

В общей сложности силовики изъяли 2077 изделий без маркировки. Все эти драгоценности планировали продавать в салоне.

Свою вину директор ювелирного магазина признала. Суд продолжает разбираться в случившемся.