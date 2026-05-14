В Нижнем Тагиле 13-летний подросток вышел из дома и исчез

Подросток пропал вечером 13 мая. Фото: МУ МВД «Нижнетагильское»

В Нижнем Тагиле развернули поиски 13-летнего Тимофея Бурова. Вечером 13 мая подросток вышел из дома по улице Быкова и бесследно исчез. О его местонахождении сейчас ничего неизвестно. Мать школьника обратилась за помощью в полицию.

- С целью установления местонахождения подростка ориентированы сотрудники территориальных отделов полиции, а также все дежурные наряды. Проверяются места возможного нахождения подростка и устанавливается круг общения несовершеннолетнего, - пояснили в МУ МВД «Нижнетагильское».

Согласно ориентировке, рост Тимофея составляет 160 сантиметров, телосложение среднее. На момент пропажи он был одет в черные кроссовки, темные джинсы и черную толстовку с белым рисунком впереди. С собой у него была зеленая нагрудная сумка.

Если вы располагаете какой-либо информацией насчет местонахождения Тимофея Бурова, сообщите об этом в дежурную часть полиции: 8 (343) 597-64-02 или позвоните по единому номеру 112.