Лихач, погубивший сестренок в ДТП в Ревде, пытается смягчить приговор

Михаила Слободяна приговорили к 17 годам колонии общего режима Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Виновник смертельного ДТП в Ревде Михаил Слободян обжаловал приговор. Согласно информации на сайте Екатеринбургского гарнизонного военного суда, апелляционная жалоба поступила в суд первой инстанции. Ее подал как сам осужденный, так и его адвокат.

Напомним, страшная авария произошла 27 октября. В тот вечер Слободян сел за руль в неадекватном состоянии: в крови нашли следы алкоголя и наркотиков. На улице Чехова лихач не справился с управлением и вылетел на тротуар.

В этот момент из супермаркета вышли родные сестренки Кира и Аня (7 и 9 лет), а также их подруга, 11-летняя Лиза. Все три девочки моментально оказались под колесами «двенадцтатой». Сестры погибли на месте трагедии. Лиза получила тяжелые травмы, но врачи смогли ее спасти.

Школьница делает успехи в реабилитации, но последствия ДТП останутся на всю жизнь, заявлял юрист, представляющий интересы потерпевших, Дмитрий Кротов.

Виновника ДТП судили по статье о нарушении ПДД, повлекшим смерть двух и более лиц (ч. 6 ст. 264УК РФ), а также за «Незаконное хранение, приобретение, сбыт наркотиков в крупном размере» (ч 2 ст. 228 УК РФ). 17 апреля 2026 года его приговорили к 17 годам колонии общего режима.

