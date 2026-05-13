В Екатеринбурге заменят 77 километров коммунальных сетей и 113 лифтов

Коммунальщики до конца года заменят 77 километров сетей

В Екатеринбурге до конца 2026 года заменят 77 километров коммунальных сетей. Об этом в эфире радио «Город ФМ 107,6» рассказал глава департамента ЖКХ Екатеринбурга Александр Брагин. Он отметил, что, несмотря на резкие похолодания в январе, отопительный сезон прошел успешно.

– Сезон отопления завершился 12 мая. В последнюю очередь тепло перестали подавать в социальные учреждения. Дата отключения выбрана в соответствии с нормативами – она наступает, когда среднесуточная температура воздуха превышает +8 градусов в течение пяти и более дней, – сообщили в мэрии.

Сейчас коммунальные организации начинают подготовку к новому отопительному сезону. Всего до конца года в Екатеринбурге заменят 39 километров тепловых, 28 километров водопроводных и 10 километром канализационных сетей. Также в городе заменят 113 лифтов – по 11 из них уже начались работы.