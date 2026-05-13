Бывшему вице-губернатору Свердловской области Чемезову продлили домашний арест

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга продлил меру пресечения бывшему вице-губернатору Свердловской области Олегу Чемезову. Напомним, что чиновника задержали 25 октября 2025 года по подозрению в мошенничестве. 30 декабря Чемезова выпустили из СИЗО в Челябинске.

– Органами предварительного расследования Чемезов обвиняется совершении двух преступлений, предусмотренных частью 4 статьей 159 УК РФ «Мошенничество группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения, в особо крупном размере», – сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

В феврале 2026 года бывший вице-губернатор просил смягчить меру пресечения, однако Свердловский областной суд, рассмотрев апелляцию, наложил на чиновника ряд запретов. В том числе ему нельзя покидать жилье без письменного разрешения, менять место жительства, общаться с фигурантами, отправлять и получать посылки и письма, а также использовать средства связи.

13 мая 2026 года суд продлил Чемезову домашний арест до 15 августа 2026 года.