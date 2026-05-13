Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
+9°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЭкономика13 мая 2026 8:00

В ЯНАО вырос спрос на диспетчеров и строителей

Работодатели Ямала приглашают строителей, диспетчеров и сотрудников складов
Лев ИСТОМИН
В ЯНАО вырос спрос на специалистов трех отраслей

В ЯНАО вырос спрос на специалистов трех отраслей

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ямало-Ненецкого автономного округа зафиксирован рост спроса на специалистов в сферах логистики, транспорта и строительства. Об этом сообщает «Ямал 1» со ссылкой на данные аналитиков сервиса «Авито Работы».

Сравнение проводилось между первым кварталом 2026 года и четвёртым кварталом 2025 года. Наибольшая динамика наблюдалась в следующих профессиях:

Сотрудники склада: спрос вырос на 30%. Это связано с развитием складской инфраструктуры и увеличением товарооборота.

Диспетчеры: количество вакансий увеличилось на 28%. Специалисты нужны для координации перевозок и управления логистикой.

Строители: спрос поднялся на 19%. Аналитики связывают это с началом активного строительного сезона.