Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
+9°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 мая 2026 6:15

Метро Екатеринбурга заплатит 120 тысяч за травму пассажира из Омска

Пассажир отсудил у метро Екатеринбурга 120 тысяч рублей за травму
Никита ПРИХОДЬКО
С метрополитена взыскали 120 тысяч рублей

С метрополитена взыскали 120 тысяч рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Житель Омска отсудил у метро Екатеринбурга 120 тысяч рублей за травму. Инцидент произошел на станции «Проспект Космонавтов». Об этом сообщили в пресс-службе Омского областного суда.

- При выходе со станции во время прохода через турникет последний внезапно закрылся, в результате чего мужчина получил травму бедра, - пояснили в облсуде.

Травму классифицировали как легкий вред здоровью.

После этого мужчина решил подал иск с требованием взыскать с метро компенсацию морального вреда, сумму утраченного заработка и расходов на лечение. Однако представители метрополитена в суде оспорили сам факт получения травмы, а размер компенсации назвали завышенным.

- Суд достоверно установил причинно-следственную связь между действием турникета и травмой истца. Выводы основаны на экспертном заключении, медицинских документах и показаниях истца и его супруги, - отметили в Омском облсуде.

В результате суд встал на сторону пострадавшего и удовлетворил иск. Так, с метро Екатеринбурга в пользу жителя Омска взыскали в общей сумме 120 тысяч рублей.