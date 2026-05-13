Метро Екатеринбурга заплатит 120 тысяч за травму пассажира из Омска

Житель Омска отсудил у метро Екатеринбурга 120 тысяч рублей за травму. Инцидент произошел на станции «Проспект Космонавтов». Об этом сообщили в пресс-службе Омского областного суда.

- При выходе со станции во время прохода через турникет последний внезапно закрылся, в результате чего мужчина получил травму бедра, - пояснили в облсуде.

Травму классифицировали как легкий вред здоровью.

После этого мужчина решил подал иск с требованием взыскать с метро компенсацию морального вреда, сумму утраченного заработка и расходов на лечение. Однако представители метрополитена в суде оспорили сам факт получения травмы, а размер компенсации назвали завышенным.

- Суд достоверно установил причинно-следственную связь между действием турникета и травмой истца. Выводы основаны на экспертном заключении, медицинских документах и показаниях истца и его супруги, - отметили в Омском облсуде.

В результате суд встал на сторону пострадавшего и удовлетворил иск. Так, с метро Екатеринбурга в пользу жителя Омска взыскали в общей сумме 120 тысяч рублей.