В Екатеринбурге из-за пожара в котельной пострадала женщина

В Екатеринбурге ночью 13 мая 2026 года произошел пожар на улице Пышминской, в результате которого пострадала женщина. Загорелась котельная частного жилого дома. Сообщение о возгорании поступило на пульт спасателей в 1:10.

- Поступило сообщение о пожаре по адресу: Свердловская область, город Екатеринбург, улица Пышминская. На площади 6 квадратных метров повреждена внутренняя отделка в котельной частного жилого дома. Есть пострадавшая, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

На место происшествия незамедлительно выехали 7 человек личного состава и 2 единицы спецтехники. Однако жильцам дома самостоятельно удалось потушить возгорание до приезда спасателей. Из-за чего произошел пожар, пока не сообщается.