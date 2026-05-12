На Урале прокуратура помогла добиться долей в доме для детей погибшего бойца СВО

В прокуратуре Артинского района провели проверку, чтобы защитить права детей погибшего участника спецоперации. Супруги направили маткапитал на покупку дома, однако не оформили доли на детей. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

- Установлено, что местной жительнице в 2016 году выдан государственный сертификат на материнский семейный капитал. В 2021 году женщина и ее супруг использовали средства маткапитала на покупку дома. Супруги жилое помещение в общую собственность всех членов семьи, включая троих несовершеннолетних детей, не оформили, - уточнили в надзорном ведомстве.

Вмешательство прокуратуры помогло добиться того, чтобы жилье стало общей долевой собственностью.

По итогу суд полностью удовлетворил иск. Долями наделили свердловчанку, ее трое детей, а также ребенка ее супруга от первого брака. Долю погибшего бойца включили в состав наследства.