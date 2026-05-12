В Екатеринбурге перекроют часть улиц из-за забега в Новокольцовском

В Екатеринбурге из-за всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ» перекроют часть улиц. Мероприятие пройдет 23 мая на территории спортивной деревни в Новокольцовском микрорайоне.

– Первое ограничение на время подготовки мероприятия распространится только на четную сторону ЭКСПО-бульвара, от улицы Универсиады до 100-летия Уральского университета. Проехать по ней будет нельзя с 10:00 20 мая до 00:01 24 мая, – сообщили в мэрии.

Для проведения забега с 07:00 до 14:30 движение закроют по ЭКСПО-бульвару от Кольцовского тракта до Новосинарского бульвара, по улице Унивесриады от ЭКСПО-бульвара до Новосинарского бульвара, по Новосинарскому бульвару от Унивесриады до Варшавской и по улице 100-летия Уральского университета от Олимпийской до Новосинарского бульвара.

Кроме этого, на этих улицах с 00:01 до 14:30 будет запрещена стоянка. Также свои маршруты изменят автобусы №56, 65, 66 и 44.