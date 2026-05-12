В Нижнем Тагиле владельца автомойки оштрафовали 485 тысяч за взятку

В Нижнем Тагиле владельца автомойки оштрафовали на 485 тысяч рублей за взятку. Установлено, что в ноябре 2025 года житель Верхней Салды Альберт Татевосян получил предписание снести самовольную постройку – автомойку. Здание частично находилось за пределами его участка.

Чтобы не выполнять требование, в декабре того же года он дважды встретился с сотрудником Управления архитектуры и предложил ему взятку. За 50 тысяч рублей чиновник должен был прекратить работы по демонтажу незаконного объекта.

– Однако должностное лицо не пошло на сделку и сообщило о противоправном предложении в правоохранительные органы. В январе 2026 года владелец автомойки был задержан сотрудниками УФСБ России по Свердловской области сразу после передачи денег, – сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Суд признал Альберта Татавосяна виновным в совершении преступления по части 3 статьи 291 УК РФ «Дача взятки». Ему назначили штраф в размере 485 тысяч рублей, а также конфисковали 50 тысяч рублей в доход государства.