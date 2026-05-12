Свердловские власти утвердили требования для укрытий

В Свердловской области утвердили минимальные требования для укрытия населения в мирное время и при проведении гражданской обороны. Соответствующий указ подписал губернатор региона Денис Паслер.

Исходя из документа, для укрытия населения могут использоваться подземные сооружения. К ним относятся подвалы, цокольные этажи, гаражи, подземные паркинги и другие помещения. Также укрытиями могут служить другие сооружения без окон между несущими стенами. Продолжительность нахождения в таких помещениях – не более 12 часов.

– Площадь пола на одного человека – 0,6 квадратных метра (в детских общеобразовательных и дошкольных организациях – один квадратных метра), высота помещений – не менее 1,7 метра, радиус сбора укрываемого населения – не более 1000 метров, – сказано в документе.

Для организации необходимых условий пребывания в укрытиях должны быть оборудованы места для сидения, средства пожаротушения, система водоснабжения и освещение. Для оповещения населения необходимо разместить памятки по действию населения при объявлении сигнала «Внимание всем!», а на фасадах зданий разместить указатели «стрелка» и «укрытие».