За год в Сургуте на треть выросло число самозанятых

В Сургуте в первом квартале 2026 года зафиксирован рост предприятий малого и среднего бизнеса - в городе зарегистрировано 21 300 субъектов МСП. Количество самозанятых за три месяца выросло до 57 835 - за год показатель вырос на треть. Об этом сообщает портал ugra-news.ru.

Сейчас малый и средний бизнес обеспечивает поступление в виде налогов около 4 миллиардов рублей в городской бюджет.

Предприятия МСП в Сургуте - это сфера услуг, торговля, общепит. Также развивается сектор креативных индустрий - 1100 предприятий с оборотом в 3,5 миллиарда рублей.