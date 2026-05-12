В Ноябрьске полностью восстановили авиасообщение

Новых задержек рейсов в аэропорту Ноябрьска нет Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Аэропорт Ноябрьска возобновил перелеты по всем направлениям. Задержек по вылетам рейсов 12 мая нет. Об этом сообщает «Ямал 1».

Ранее зафиксированы задержки вылетов пассажирских рейсов в Санкт-Петербург, Екатеринбург и Уфу. Это связано с поздним прибытием самолетов в воздушную гавань и временем на их подготовку.

Последний задержанный из-за непогоды рейс вылетит в Тюмень в 16 часов 12 мая. По расписанию он должен был вылететь в 18 часов 11 мая.

Ранее работа аэропорта Ноябрьска оказалась полностью приостановлена из-за непогоды.