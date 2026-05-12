В Екатеринбурге прокуратура помогла двум женщинам списать долг по оплате ЖКХ

У женщин образовался долг больше 1 миллиона рублей по оплате ЖКХ Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге прокуратура помогла двум женщинам списать долг общей суммой более 1 миллиона рублей по оплате ЖКХ. В связи с образованием задолженности управляющая компания отключила подачу электричества в их жилье по улице Громова.

- В ноябре 2025 года Арбитражным судом Свердловской области в отношении женщин завершена процедура реализации имущества, и они освобождены от исполнения обязательств по уплате ЖКХ в соответствии с требованиями Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», - пояснили в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Екатеринбурженки направили заявления в УК с просьбой списать долг и восстановить подачу электричества в связи с банкротством, однако там их рассматривать не стали.

В связи с этим, прокуратура направила директору компании представление. Только после этого задолженность женщин списали, а электроснабжение восстановили.