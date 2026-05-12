Митрополит освятил Владимиро-Елисаветинский храм на берегу Шарташа

Митрополит Евгений освятил храм на берегу Шарташа 10 мая. Фото: Фонд святой Екатерины

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений освятил Владимиро-Елисаветенский храм Свято-Елисаветинской обители милосердия на берегу Шарташа. Здесь будут молиться тяжелобольные подопечные хосписа, не имеющие близких и сторонней помощи. В обители за ними ухаживают братья и сестры милосердия.

– Обитель была построена при поддержке Фонда святой Екатерины и является одним из крупнейших хосписов в стране. Первых подопечных в новом здании приняли в сентябре 2024 года, тогда же начались работы по внутреннему убранству Владимиро-Елисаветинского храма, – сообщили в пресс-службе Фонда святой Екатерины.

В тот же день в храме была совершена первая литургия. Вместе с владыкой также молились те, кто был задействован в строительстве храма. Кроме этого, обитель обрела частицы мощей Святителя Луки Крымского. При жизни он был врачом, за что его наградили медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», а в 1946 году Сталинской премией I степени.