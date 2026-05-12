Всероссийский финансовый форум стартовал в Екатеринбурге

Форум проходит с 12 по 13 мая. Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга

В Екатеринбурге 12 мая 2026 года стартовал всероссийский финансовый форум «Финмаркет», который собрал больше 8 тысяч участников из 50 регионов страны. Мероприятие пройдет до 13 мая.

- Программа форума отвечает на ключевые запросы бизнес-сообщества региона, раскрывая темы развития в период дефицита ресурсов, поиска новых стратегий в эпоху изменения потребительского поведения, - рассказали в пресс-службе администрации города.

В первый день площадкой форума стал киноконцертный театр «Космос». Сегодня там проходят выступления профессора МГУ Натальи Зубаревич и олимпийского чемпиона Алексея Ягудина, а также панельная дискуссия и обсуждения вопросов экономики и бизнеса.

Завтра, 13 мая, форум продолжится в кластерах «Домна» и «Салют». Всего в рамках мероприятия подготовлено 11 кейсов с вариантами развития бизнеса в условиях ограниченных ресурсов и анализом обстановки в регионах.