В Свердловской области произошло сильное землетрясение

За май в Свердловской области произошло три сильных землетрясения

На севере Свердловской области произошло сильное землетрясение. Данные об этом опубликованы на сайте Казахстанского национального центра данных. Землетрясение магнитудой 4,1 балла произошло 8 мая недалеко от Краснотурьинска. Ближайшие населенные пункты к эпицентру – поселки Подгарничный, Мирный и Красный Яр.

Землетрясение такой магнитуды считается сильным, однако, оно произошло в лесной местности, из-за чего местные жители могли его не заметить.

Ранее, 5 мая в том же районе произошло сразу два землетрясения. Первое зафиксировано недалеко от поселка Красный Яр, его магнитуда составила 4,5 балла. Вторая область сейсмической активности отмечена недалеко от Серова – здесь колебания земли достигли 4,4 балла. Как и первое землетрясение, они произошли в лесной местности.