Банк заплатил екатеринбурженке 400 тысяч рублей за частые звонки

Банк позвонил должнице 55 раз за месяц, за что получил штраф 400 тысяч рублей

Банк заплатил екатеринбурженке 400 тысяч рублей за навязчивые звонки. С заявлением в ГУФССП России по Свердловской области обратилась сама пострадавшая.

С ее слов, между ней и банком был заключен договор о комплексном банковском обслуживании, по которому образовалась задолженность. В течение месяца на сотовый телефон женщины поступило 55 звонков от банка с требованием вернуть долг.

– Сотрудники банка превышали при взаимодействии с гражданкой допустимое количество телефонных переговоров, а именно более одного раза в сутки, более двух раз в неделю, более восьми раз в месяц, также не соблюдали установленные законом временные промежутки, – сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Свердловской области.

После заявления екатеринбурженки приставы провели проверку. Замруководителя регионального ГУФССП привлек банк к административной ответственности по части 1 статьи 14.57 КоАП РФ и назначил штраф 400 тысяч рублей. Сумма выплачена в полном объеме.