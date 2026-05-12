Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
+14°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия12 мая 2026 5:49

Банк заплатил екатеринбурженке 400 тысяч рублей за частые звонки

На Урале банк позвонил должнице 55 раз и получил штраф
Екатерина ГАПОН
Банк позвонил должнице 55 раз за месяц, за что получил штраф 400 тысяч рублей

Банк позвонил должнице 55 раз за месяц, за что получил штраф 400 тысяч рублей

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Банк заплатил екатеринбурженке 400 тысяч рублей за навязчивые звонки. С заявлением в ГУФССП России по Свердловской области обратилась сама пострадавшая.

С ее слов, между ней и банком был заключен договор о комплексном банковском обслуживании, по которому образовалась задолженность. В течение месяца на сотовый телефон женщины поступило 55 звонков от банка с требованием вернуть долг.

– Сотрудники банка превышали при взаимодействии с гражданкой допустимое количество телефонных переговоров, а именно более одного раза в сутки, более двух раз в неделю, более восьми раз в месяц, также не соблюдали установленные законом временные промежутки, – сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Свердловской области.

После заявления екатеринбурженки приставы провели проверку. Замруководителя регионального ГУФССП привлек банк к административной ответственности по части 1 статьи 14.57 КоАП РФ и назначил штраф 400 тысяч рублей. Сумма выплачена в полном объеме.