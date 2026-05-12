В Горноуральском пожар едва не уничтожил садовый дом

Возгорание тушили почти час. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В Горноуральском МО вечером 11 мая 2026 года произошел пожар на территории коллективного сада. Огонь охватил порядка 90 квадратных метров и едва не уничтожил садовый дом. Сообщение о возгорании поступило на пульт спасателей в 21:43.

- Поступило сообщение о пожаре по адресу: Свердловская область, Горноуральский муниципальный округ, коллективный сад. Сгорели надворные постройки, кровля, повреждены перекрытие и перегородки внутри садового дома, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

На место происшествия незамедлительно выехала бригада в составе 9 человек и 4 единиц спецтехники. В 22:25 им удалось локализовать огонь, а в 22:38 – потушить пожар. Затем начались разбор и проливка сгоревших конструкций дома, которые завершились в 0:44 12 мая.