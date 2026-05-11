Пожарные провели учения в отеле в центре Екатеринбурга

Учения проходили в здании отеля. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В Екатеринбурге 11 мая 2026 года огнеборцы провели учения в отеле «Гранд Авеню».

Согласно легенде, пожар возник в одном из помещений на первом этаже здания. На место происшествия незамедлительно выдвинулись сотрудники отдельного поста 1-й части 1-го пожарно-спасательного отряда.

Для тушения условного пожара привлекались 6 человек личного состава и одна единица спецтехники.

- Огнеборцы Екатеринбурга провели пожарно-тактическое занятие в отеле «Гранд Авеню». Они отработали действия по тушению пожара, эвакуации людей и взаимодействию с персоналом гостиницы, - пояснили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Отмечается, что подобные тренировки проводятся регулярно. Они позволяют спасателям быстро и слаженно действовать в случаях реальной угрозы.