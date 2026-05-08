Памятник героям СВО появился в Красноуфимске

Церемония открытия прошла 8 мая. Фото: администрация городского округа Красноуфимск во «ВКонтакте»

В Красноуфимске 8 мая на Аллее Памяти открыли мемориал участникам специальной военной операции. Памятник увековечил память уральцев, которые не вернулись домой. Об этом администрация городского округа Красноуфимск рассказала на своей странице во «ВКонтакте».

- Надежда Сергеевна Карпушина — мать погибшего Сергея Карпушина — вместе с участником СВО Антоном Козионовым открыли памятник. В этот момент многие не сдерживали слез. Потому что за спиной Надежды Сергеевны была целая жизнь ее сына. А в руках Антона — живая связь между теми, кто еще в строю, и теми, кто уже в вечности, - отметили в мэрии муниципалитета.

На церемонию пришли родные и близкие бойцов, ветераны, военнослужащие, юнармейцы, волонтеры и горожане. Все вместе возложили цветы к подножию монумента.

Рядом с памятником установили интерактивную панель с именами героев. В мэрии подчеркнули, что список не окончательный. Так, если чье-то имя пока отсутствует, родным достаточно обратиться в кабинет 205 администрации города. Там помогут внести данные, чтобы ни один герой не остался безымянным.