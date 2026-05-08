Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
+18°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия8 мая 2026 15:08

На Урале подростка обвинили в попытке поджога трансформатора на подстанции

17-летний екатеринбуржец был арестован
Маргарита РАЗУМОВА
Парня отправили под стражу на два месяца

Парня отправили под стражу на два месяца

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга отправил под стражу на два месяца 17-летнего подростка. Ему вменяют попытку поджога трансформатора на подстанции. Инцидент произошел в апреле 2026 года. Об этом рассказали в пресс-службе Свердловского облсуда.

По версии следствия, попытка поджога была в одном из районов Екатеринбурга.

- Мера пресечения избрана в виде заключения под стражу на срок до 6 июля 2026 года, - рассказали в инстанции.

Юноша обвиняется в преступлении по части 3 статьи 30, части 1 статьи 281 УК РФ «Покушение на диверсию».