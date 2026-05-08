У Пенсионного фонда в Екатеринбурге украли 2,7 миллиона рублей

Жительницу Екатеринбурга обвиняют в хищении 2,7 миллиона рублей пенсионных выплат. Замысел совершить данное преступление у нее возник после смерти ее отца в декабре 2015 года. Мужчина скончался в иностранном государстве.

- В июле 2019 года женщина в управление Пенсионного фонда России в городе Екатеринбург предоставила недостоверные сведения о том, что ее отец якобы проживает на территории РФ и желает получать причитающуюся ему пенсию на расчетный счет, - пояснили в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Екатеринбурженка предоставила в Пенсионный фонд липовую доверенность, которую на нее якобы оформил ее отец. Так, с августа 2019 года по март 2025 года женщина получала выплаты на расчетный счет, к которому имеет свободный доступ. Размер похищенных средств составил больше 2,7 миллиона рублей.

Теперь екатеринбурженку обвиняют по части 4 статьи 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в особо крупном размере». Уголовное дело направили в Кировский районный суд на рассмотрение.