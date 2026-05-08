Шадринское училище в Екатеринбурге возглавил Руслан Фатхисламов

В Екатеринбурге назначили директора Свердловского художественного училища имени И.Д. Шадрина. Им стал Руслан Фатхисламов – педагог и член свердловского отделения Союза художников России. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства культуры.

- Руслан Магданович активно участвует в развитии творческих проектов и поддерживает современные тенденции в искусстве. Он неоднократно организовывал мастер-классы для молодых художников, становился членом жюри в конкурсах, - рассказали в Министерстве.

Кроме того, был назначен руководитель Центра традиционной народной культуры Среднего Урала. Пост занял выпускник УрФУ по специальности «Культурология» Кирилл Савин. Мужчина работает в данной сфере уже более 15 лет. В Центре прошел путь от методиста до директора.