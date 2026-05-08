В Свердловской области снижается количество бедных граждан

По итогам 2025 года количество бедных граждан в Свердловской области снизилось с 5,9% до 5,5%, при этом увеличилось социальное неравенство, так как состоятельные уральцы получают всё большую часть общего дохода. Об этом сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на свежие данные Свердловскстата.

Доход ниже 19 тысяч рублей получают в Свердловской области менее 10% уральцев. Только 1 из 250 жителей региона получает меньше 7 тысяч рублей, 1 из 110 человек получает от 7 до 10 тысяч рублей в месяц, и больше 46% - больше 60 тысяч рублей в месяц.

При этом, на Среднем Урале усиливается социальное неравенство: 20% самых богатых уральцев получают 47,1% совокупного дохода населения, а 20% самых бедных граждан - только 5,3% из общего дохода.