Суд вынес приговор жителю Первоуральска, который избил мужчину из-за парковки

В Березовском суд вынес приговор 30-летнему жителю Первоуральска Тимуру Шагабутдинову за избиение мужчины. Все произошло 8 марта 2024 года. Припаркованный автомобиль осужденного мешал выезду машины потерпевшего, который был пьян.

Между мужчинами возник конфликт. Шагабутдинов ударил оппонента в лицо, из-за чего тот потерял сознание и упал.

- При этом за рулем автомобиля потерпевшего находилась супруга последнего, - отметили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Однако Шагабутдинов на этом не остановился: он продолжил бить лежащего на земле мужчину руками и ногами. Удары пришлись потерпевшему в голову и туловище.

- Согласно заключению эксперта, потерпевшему причинены телесные повреждения в виде кровоподтеков в области головы, передней поверхности грудной клетки, переломов ребер, - пояснили в прокуратуре.

Суд признал Тимура Шагабутдинова виновным по части 1 статьи 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Ему назначили 1 год ограничения свободы.

Теперь на осужденного наложен запрет на выезд из Первоуральска без уведомления и смену места жительства. Более того, он не может выходить из дома с 23 до 6 часов и обязан каждый месяц отмечаться в уголовно-исполнительной комиссии.

Также суд взыскал с Тимура Шагабутдинова 250 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу потерпевшего.