На дороги Екатеринбурга нанесут 336 квадратных метров краски и термопластика

В Екатеринбурге обновляют дорожную разметку, всего за сезон специалисты нанесут на проезжую часть 336 тысяч квадратных метров краски и термопластика. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан».

Работы проводят поздно вечером и ночью, термопластик используют на наиболее загруженных участках. Работы проводятся только в сухую погоду при положительных температурах.

Отметим, что горожане не раз жаловались на стершуюся разметку на некоторых опасных пешеходных переходах. Так, например, почти исчезла разметка на съезде с улицы Викулова в сторону Красноуфимской в районе школы №41, а также на «зебре» по Викулова между Крауля и Татищева.