Следователи проверяют шахту в Кузбассе после ЧП

После сильного задымления на шахте Алардинская в Калтане Кемеровской области следователи начали проверку. Об этом сообщает СiбДепо.

Утром, 7 мая, шахтеров экстренно эвакуировали с объекта из-за дыма. На место выехали экстренные службы, люди не пострадали.

Специалисты полагают, что причиной задымления могло стать нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. Однако пока выводы делать рано.

Следователи устанавливают обстоятельства ЧП, по итогам проверки будет принято процессуальное решение.

В момент задымления в шахте находились 132 человека, все они смогли выбраться на поверхность.