Проекты для фестиваля молодежи в Екатеринбурге получат полмиллиона рублей

Президентский фонд культурных инициатив дал старт конкурсу проектов для Международного фестиваля молодежи, который пройдет в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября 2026 года. Лучшие инициативы смогут получить в общей сложности 500 миллионов рублей в качестве грантов.

- Принимаются проекты в сфере культуры, искусства и креативных индустрий. Все они должны быть основаны на традиционных духовно-нравственных ценностях. Принять участие могут негосударственные некоммерческие, коммерческие и муниципальные организации, а также ИП, - пояснили в пресс-службе администрации города.

Прием заявок на участие в конкурсе продлится до 27 мая. Победителей выберут до конца июля, а затем, с 1 августа по 30 сентября, их проекты реализуют.

Напомним, что недавно Международный фестиваль молодежи представили на форуме экономического и социального совета ООН в Нью-Йорке.