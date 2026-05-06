НовостиОбщество6 мая 2026 19:54

Мэр Екатеринбурга встретился с ветеранами Великой Отечественной войны

Глава Екатеринбурга провел прием для ветеранов Великой Отечественной войны
Анастасия ЛАПИНА
Для ветеранов подготовили праздничный концерт

Фото: Евгения ГУСЕВА.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов 6 мая встретился с ветеранами Великой Отечественной войны в культурном центре «Верх-Исетский». Прием приурочили к 81-й годовщине Победы. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.

Среди приглашенных гостей были фронтовики, труженики тыла, бывшие узники концлагерей, блокадники и активисты ветеранских объединений.

-- Память о Великой Победе – это не просто дань уважения. Это глубокое чувство благодарности, которое живет в наших сердцах. Это ответственность за то, какой будет наша страна завтра, за ее будущее, - отметил Алексей Орлов.

Глава города напомнил, что 2026 год объявлен Президентом Годом народного единства. По его словам, именно единство людей разных национальностей стало опорой в военные годы.

Почетные гости получили памятные подарки и посмотрели концертную программу.