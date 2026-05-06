Жители Екатеринбурга почтили память фронтовиков и тружеников тыла

В Екатеринбурге в преддверии Дня Победы, 6 мая, на площади Обороны состоялась торжественная церемония возложения цветов к памятнику «Седой Урал». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.
Почтить память воинов и тружеников тыла пришли первые лица Екатеринбурга, духовенство, ветераны, военнослужащие, представители предприятий, общественных организаций, а также студенты и школьники.
В церемонии принял участие глава уральской столицы Алексей Орлов. Мэр поздравил горожан с Днем Победы.
- Желаю всем ясного мирного неба и добра, взаимопонимания и счастья каждой семье! Стабильности и процветания нашему Екатеринбургу и нашей Родине, - отметил градоначальник.
В церемонии также приняли участие председатель Екатеринбургской городской Думы Анна Гурарий и митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.