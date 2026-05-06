Жители Екатеринбурга почтили память фронтовиков и тружеников тыла

Горожане возложили цветы к монументу. Фото: пресс-служба мэрии города

В Екатеринбурге в преддверии Дня Победы, 6 мая, на площади Обороны состоялась торжественная церемония возложения цветов к памятнику «Седой Урал». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Почтить память воинов и тружеников тыла пришли первые лица Екатеринбурга, духовенство, ветераны, военнослужащие, представители предприятий, общественных организаций, а также студенты и школьники.

В церемонии принял участие глава уральской столицы Алексей Орлов. Мэр поздравил горожан с Днем Победы.

- Желаю всем ясного мирного неба и добра, взаимопонимания и счастья каждой семье! Стабильности и процветания нашему Екатеринбургу и нашей Родине, - отметил градоначальник.

В церемонии также приняли участие председатель Екатеринбургской городской Думы Анна Гурарий и митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.