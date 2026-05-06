НовостиОбщество6 мая 2026 17:38

На Урал завезли около 40 тонн свежей клубники из Азербайджана и Киргизии

Маргарита РАЗУМОВА
Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

С 30 апреля по 5 мая на Средний Урал привезли 37 тонн импортной клубники. Из них 35 тонн поступило из Азербайджана. Еще две – из Киргизии. Ввоз партии проводили под контролем специалистов. Об этом рассказали в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

- После взятия проб от всех партий продукции и проведенных в Екатеринбургском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ» исследований, никаких карантинных объектов в клубнике не обнаружили, - сказано в сообщении.

Ягоды были признаны безопасными. Поэтому вскоре свежая импортная клубника заполонит прилавки в Свердловской области.