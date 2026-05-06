Уралец получил кредиты по подложным документам на 6,2 млн и попал под уголовку

Уралец отправится в колонию за обман пяти банков на миллионы рублей

Екатеринбуржец Антон Климин был осужден за мошенничество в сфере кредитования. Из-за действий уральца пять банков получили ущерб свыше 6,2 миллионов рублей. Об этом сообщает Свердловский облсуд.

Как установлено, в феврале 2022 года уралец не работал, а также у него не было дохода. Он сговорился с мужчиной, который ему представился как «финансовый консультант». Они решили сделать подложные документы. По ним Антон Климин якобы служил в Росгвардии по контракту и зарабатывал свыше 1,4 миллиона рублей ежегодно.

- Действуя сообща, в течение буквально нескольких дней Климин обратился в пять кредитных учреждений. Он использовал подложные справки о доходах, а также трудоустройстве. Однако ему одобрили кредиты на общую сумму 6 221 870 рублей, - сказано в сообщении.

Мужчина потратил деньги на свои цели, не связанные с кредитными обязательствами. Часть денег он обналичил и отдал третьим лицам. Затем он хотел создать видимость добросовестности и сделал незначительные платежи в счет долгов. Затем и вовсе перестал отдавать кредиты.

На суде уралец вину не признал. Говорил, что именно «финансовый консультант» убедил его набрать кредиты. Деньги намеревался потратить на майнинговую ферму.

Сам же Климин говорил, что все деньги отдавал посредникам, а сам стал жертвой аферистов. Но эти доводы судью не устроили. Ведь мужчина лично предоставлял подложные документы, а затем обналичивал средства.

В январе 2023 года мужчина попытался признать себя банкротом и списать долги. Его признали в сентябре 2024 года несостоятельным. Это позволило списать долги, но не уберегло от уголовной ответственности.

По итогу действия мужчины расценили по части 4 статьи 159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования, совершенное в особо крупном размере». Ему назначили четыре года лишения свободы. Отбывать срок он будет в колонии общего режима. Адвокат мужчины попытался обжаловать приговор. Однако Свердловский облсуд оставил приговор суда первой инстанции без изменений.