В Екатеринбурге автомобилисты встали в пробку из-за ДТП

Авария произошла вечером 6 мая. Фото: читатель «КП-Екатеринбург»

В Екатеринбурге вечером 6 мая на перекрестке улиц Серафимы Дерябиной и Шаумяна произошло ДТП, из-за которого автомобилисты встали в серьезную пробку. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил читатель.

- На месте образовалась пробка длиной в километр в сторону центра. Также около трех километров в направлении Академического района, - уточнил «КП-Екатеринбург» очевидец.

По его словам, на месте ДТП работала бригада реанимации и сотрудники полиции.

Судя по кадрам, столкнулись два автомобиля. Машины получили механические повреждения.

- Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте происшествия, выясняют обстоятельства ДТП, - рассказали «КП-Екатеринбург» в городской Госавтоинспекции