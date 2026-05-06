Огромная плюшевая змея спровоцировала засор в нижнетагильской канализации

В Нижнем Тагиле из-за огромного плюшевого удава вышел из строя один из канализационных колодцев на улице Энтузиастов, 91. Эту игрушку вытаскивали на поверхность слесари. Об этом сообщает «Водоканал» Нижнего Тагила.

- Чья-то шутка, стала причиной умышленного повреждения системы водоотведения. На устранение одной заявки уходит от часа и более, в зависимости от сложности засорения, - рассказали в компании.

Коммунальщикам пришлось проверять не только засоренный колодец, но и всю линию. Она состоит из 6-7 колодцев, расположенных рядом.

Виновникам грозит штраф по статье 7.7. КоАП РФ «Повреждение объектов и систем водоснабжения, водоотведения». Для граждан он составляет от тысячи до 1500 рублей. Для должностных лиц от 2000 до 3000 рублей. На юрлиц от 20 до 30 тысяч рублей.

Напомним, что в апреле этого года тагильчане спустили в канализацию куртку, строительный мусор. Слесарям в том числе пришлось доставать из колодца фрагмент унитаза.