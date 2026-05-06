В Екатеринбург из-за границы привезли 37 тонн клубники

Клубника поступила из Азербайджана и Киргизии Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области с 30 апреля по 5 мая 2026 года сотрудники Уральского межрегионального управления Россельхознадзора проконтролировали ввоз двух партий клубники из-за границы. Продукция поступила на плодоовощную базу в Екатеринбурге.

- От всех партий продукции были отобраны пробы. После проведенных исследований в Екатеринбургском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ» в клубнике карантинные объекты не обнаружены, - пояснили в пресс-службе ведомства.

Так, 37 тонн клубники поступили в Екатеринбург из Азербайджана, еще 2 тонны – из Киргизии. Поскольку по итогам лабораторных исследований вредителей в обеих партиях не обнаружили, продукцию разрешили к продаже на территории Среднего Урала.

Напомним, что в конце апреля в Екатеринбург привезли первую партию голубики. Продукция поступила из Китая.