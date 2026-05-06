На Урале жителя Санкт-Петербурга посадили за хищение 319 млн с оборонного заказа

В Свердловской области посадили жителя Санкт-Петербурга Андрея Виноградова, осужденного за мошенничество. В период с марта по май 2020 года мужчина создал преступную группировку.

- Виноградов, используя свои связи в сфере оборонно-промышленного комплекса, создал и возглавил ОПГ, в состав которой вовлек директора одного из предприятий. Они объединились с целью хищения денег по контракту Минобороны на строительство объекта в Приморском крае, - пояснили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Так, преступной банде удалось получить свыше 319,8 миллиона рублей в качестве аванса. Часть этих денег группировка потратила на видимость строительных работ, а также на выплату зарплат и налогов. Остальные средства были перечислены на счета подконтрольных преступникам организаций и других лиц, которые никак не связаны с госконтрактом.

Андрея Виноградова признали виновным по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере».

В Нижнем Тагиле суд приговорил петербуржца к 5 годам колонии общего режима и взыскал с него 319,8 миллиона рублей в доход государства. Однако данное решение решили обжаловать сам осужденный, а также его адвокат и прокурор.

Свердловский облсуд рассмотрел материалы дела и не стал менять приговор. Он вступил в законную силу.

Отмечается, что в отношении другого участника банды петербуржца – директора одного из предприятий – расследуется отдельное уголовное дело.