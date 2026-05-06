Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
+21°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия6 мая 2026 5:51

На Урале жителя Санкт-Петербурга посадили за хищение 319 млн с оборонного заказа

На Среднем Урале петербуржца осудили за хищение 319 млн, выделенных на оборонный заказ
Никита ПРИХОДЬКО
ОПГ обманом похитила почти 320 миллионов рублей

ОПГ обманом похитила почти 320 миллионов рублей

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области посадили жителя Санкт-Петербурга Андрея Виноградова, осужденного за мошенничество. В период с марта по май 2020 года мужчина создал преступную группировку.

- Виноградов, используя свои связи в сфере оборонно-промышленного комплекса, создал и возглавил ОПГ, в состав которой вовлек директора одного из предприятий. Они объединились с целью хищения денег по контракту Минобороны на строительство объекта в Приморском крае, - пояснили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Так, преступной банде удалось получить свыше 319,8 миллиона рублей в качестве аванса. Часть этих денег группировка потратила на видимость строительных работ, а также на выплату зарплат и налогов. Остальные средства были перечислены на счета подконтрольных преступникам организаций и других лиц, которые никак не связаны с госконтрактом.

Андрея Виноградова признали виновным по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере».

В Нижнем Тагиле суд приговорил петербуржца к 5 годам колонии общего режима и взыскал с него 319,8 миллиона рублей в доход государства. Однако данное решение решили обжаловать сам осужденный, а также его адвокат и прокурор.

Свердловский облсуд рассмотрел материалы дела и не стал менять приговор. Он вступил в законную силу.

Отмечается, что в отношении другого участника банды петербуржца – директора одного из предприятий – расследуется отдельное уголовное дело.