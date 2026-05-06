В Екатеринбурге перекроют улицу Куйбышева ради строительства тоннеля

Ограничения будут действовать с 15 мая по 15 августа Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге специалисты с 15 мая 2026 года приступят к строительству пешеходного тоннеля под улицей Куйбышева, который соединит набережную Исети. В связи с этим, участок от улицы 8 Марта до улицы Горького перекроют вплоть до 15 августа, в том числе и для пешеходов.

- Примерные маршруты объезда: Малышева – Розы Люксембург, 8 Марта – Декабристов – Степана Разина, 8 Марта – Большакова, 8 Марта – Малышева, Белинского – Малышева, Белинского – Декабристов – 8 Марта, Гоголя – Малышева – 8 Марта, - пояснили в пресс-службе администрации города.

Ограничения повлияют на движение автобусов №74 «Трактовая – Громова». Временно отменят остановку «Цирк», а остановочный комплекс «Большакова» перенесут на улицу 8 Марта. Кроме того, с 1 июня до 15 августа на улице Куйбышева также будет прекращено движение трамваев.

С 15 мая специалисты начнут подготовительные работы, в частности: разберут элементы благоустройства улицы и дорожное покрытие, а также установят котлованы. После этого стартует строительство бетонных конструкций будущего тоннеля. Отмечается, что его длина составит порядка 45 метров. Строительство планируется завершить к ноябрю.