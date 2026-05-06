За объекты благоустройства проголосовали больше 800 тысяч свердловчан

На голосование вынесли 500 объектов Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

С начала голосования за объекты, которые благоустроят в 2027 году, проголосовали больше 800 тысяч жителей Свердловской области. Голосование в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» стартовало чуть больше двух недель назад. Об этом сообщает издание «ФедералПресс».

- На Урале живут неравнодушные люди, заинтересованные в развитии своих городов и поселков, - отметил полпред президента в УрФО Артем Жога.

Всего в населенных пунктах Уральского федерального округа на голосование для благоустройства в 2027 году вынесено 500 территорий и 14 дизайнерских проектов.

Голосование на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru продлится до 12 июня 2026 года. Также свой голос уральцы старше 14 лет могут оставить через мобильное приложение «Госуслуги. Решаем вместе», либо при помощи волонтеров проекта в общественных местах.