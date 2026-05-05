В поселке Староуткинск пожар унес жизнь человека

Минувшим вечером в поселке Староуткинск произошел крупный пожар на улице 1 Мая. Огнем было охвачено 266 квадратных метров. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

- В результате пожара пострадал один человек, а также один погиб. На месте работали восемь пожарных на трех единицах техники, - сказано в сообщении.

Стихия уничтожила дом на четверых хозяев, а также надворные постройки. Сотрудники МЧС боролись с пламенем более часа. Причину случившегося установят пожарные дознаватели. Свердловское МЧС напоминает о соблюдении правил пожарной безопасности в быту. Не перегружайте электросеть, не оставляйте приборы в режиме ожидания. Ремонт электропроводки доверяйте квалифицированным специалистам.