На Урале арестовали гражданина Экваториальной Гвинеи

В Верх-Исетском райсуде Екатеринбурга избрали меру пресечения уроженцу Мадрида и гражданину Экваториальной Гвинеи. Нгуему Афангу Жэму Энгонга вменяют часть 3 статьи 30, пункта «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ. «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Об этом сообщает Свердловский облсуд.

Как полагает следствие, иностранец причастен к незаконному обороту запрещенных веществ. Правоохранители остановили его 2 мая, чтобы проверить документы. Однако при себе у молодого человека хранились пакетики с запрещенным веществом.

- Изначально гражданин Нгуем Афанг Жэм Энгонга прибыл в Россию с образовательной миссией. Он первокурсник одного из университетов Среднего Урала. Его поместили под стражу до 2 июля 2026 года, - сказано в сообщении.

Постановление еще не вступило в силу и может быть обжаловано в течение трех суток.