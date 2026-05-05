В Екатеринбурге компанию оштрафовали на 14,2 млн рублей за неуплату экосбора

В Екатеринбурге компания ООО «Уралшина» не уплатила вовремя экологический сбор, в связи с чем нарвалась на крупный штраф. Об этом сообщили в пресс-службе Уральского управления Росприроднадзора.

- Ранее компания была привлечена к административной ответственности за нарушение требований по уплате экосбора – тогда ей был назначен штраф в размере 7 миллионов 128 тысяч 229 рублей, - пояснили в ведомстве.

Однако компания штраф так и не заплатила. В связи с этим, ООО «Уралшина» привлекли к административной ответственности по статье 20.25 КоАП РФ «Неуплата административного штрафа в срок».

Решением мирового суда размер штрафа за неуплату экосбора был увеличен в два раза. Теперь компания должна заплатить свыше 14,2 миллиона рублей.