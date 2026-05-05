На Среднем Урале за неделю родились 8 пар близнецов

В Свердловской области за прошедшую неделю с 27 апреля по 3 мая 2026 года на свет появились 599 малышей, из которых 332 мальчика и 267 девочек. Также среди них родились 8 пар близнецов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Одна из мамочек второй раз родила в перинатальном центре Первоуральска.

- Мои вторые роды были особенные. С мужем выбрали палату «Лес». Ощущение будто я и не в больнице вовсе: обстановка приближена к домашней, с комфортом и отзывчивым персоналом. Супруг был рядом, помогал, успокаивал, - передает Минздрав слова Кристины Толяшовой.

Всего в перинатальных центрах региона прошли 503 родов. Из них 392 состоялись в Екатеринбурге, а остальные 111 – в межмуниципальных центрах. Еще двое родов медики приняли в ургентных залах.