Свердловчанка заподозрила инсульт у мужа, который читал вслух

Уральцу делали операцию на протяжении 45 минут Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Красноуфимске врачи спасли пациента Василия Накарякова, который перенес инсульт. Об этом сообщает Минздрав Свердловской области.

Тогда мужчина читал вслух, понимал прочитанное. Однако его супруга не могла разобрать ни слова. Она заметила неладное и вызвала медиков, так спасла мужа.

- Бригада прибыла оперативно и оценила состояние мужчины. Затем уведомила приемное отделение о транспортировке больного с подозрением на инсульт. По итогу его подтвердили на контрастной томографии, - сказано в сообщении ведомства.

Операция длилась 45 минут. Василию устанавливали специальную конструкцию - стент. После чего через сосуд врачи добрались до места закупорки и удалили тромб. В данный момент пациент чувствует себя хорошо.