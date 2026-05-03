НовостиПолитика3 мая 2026 15:35

Арестованные и подследственные в СИЗО №1 Екатеринбурга просятся на СВО

Мерзлякова посетила СИЗО Екатеринбурга и услышала от арестантов просьбы об СВО
Анастасия ЛАПИНА
Желание отправится в зону боевых действий уральцы выражают добровольно

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Арестованные и подследственные, содержащиеся в СИЗО №1 Екатеринбурга, обращаются с просьбой дать им возможность уйти на СВО. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» сообщила уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, которая 28 апреля посетила учреждение с рабочим визитом.

- Встретилась с несколькими арестованными и подследственными. Есть вопрос по лекарству для ВИЧ -инфицированных. Все остальное - слова благодарности. О чем просили? Почти все - отпустить на фронт, - написала Татьяна Мерзлякова.

Омбудсмен подчеркнула, что желание отправиться в зону боевых действий люди выражают добровольно.

Татьяна Мерзлякова пообещала провести переговоры с военным комиссаром Свердловской области, отметив при этом, что принципиальное значение будет иметь позиция следствия.