Арестованные и подследственные в СИЗО №1 Екатеринбурга просятся на СВО

Арестованные и подследственные, содержащиеся в СИЗО №1 Екатеринбурга, обращаются с просьбой дать им возможность уйти на СВО. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» сообщила уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, которая 28 апреля посетила учреждение с рабочим визитом.

- Встретилась с несколькими арестованными и подследственными. Есть вопрос по лекарству для ВИЧ -инфицированных. Все остальное - слова благодарности. О чем просили? Почти все - отпустить на фронт, - написала Татьяна Мерзлякова.

Омбудсмен подчеркнула, что желание отправиться в зону боевых действий люди выражают добровольно.

Татьяна Мерзлякова пообещала провести переговоры с военным комиссаром Свердловской области, отметив при этом, что принципиальное значение будет иметь позиция следствия.