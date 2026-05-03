На компенсации за подключение газа на Среднем Урале направят 1,3 млрд рублей

В 2026 году из бюджета Свердловской области на поддержку жителей при подключении газа к домам направят свыше 1,3 миллиарда рублей. Об этом по итогам заседания регионального правительства, которое прошло 30 апреля, рассказал губернатор Денис Паслер в своем telegram-канале.

Он также уточнил, что на данный момент компенсацию получили уже порядка 1,5 тысячи уральцев.

- За все время реализации программы догазификации социальной помощью при подключении газа к домам воспользовались более 23 тысяч человек. На эти цели было направлено около 2,5 миллиарда рублей из областного бюджета, - написал глава региона.

Также Денис Паслер подчеркнул, что правительство утвердило решение ускорить предоставление меры поддержки при подключении жилых помещений к газовым сетям. Теперь на это будет уходить не больше пяти рабочих дней, тогда как прежде требовалось до десяти.