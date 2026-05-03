В Асбесте пропала 73-летняя пенсионерка в розовом берете

Пожилая дама пропала 1 мая. Фото: отряд «ЛизаАлерт»

В Свердловской области волонтеры разыскивают 73-летнюю пенсионерку. Последний раз Минджихан Мухамедову видели 1 мая в Асбесте. С того дня местонахождение пожилой женщины неизвестно. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

Согласно ориентировке, рост пенсионерки – 160 сантиметров. У нее нормальное телосложение, темно-русые волосы с проседью и карие глаза.

В день исчезновения пожилая дама была одета в синюю куртку и черные штаны. На ней также были белые туфли и розовый берет.

- Нуждается в медицинской помощи, - уточнили добровольцы в своих социальных сетях.

Если вы видели пенсионерку или располагаете информацией о ее местонахождении, сообщите об этом волонтерам Анастасии по номеру 8-993-104-64-60, а также Екатерине по номеру 8-953-053-04-83. Кроме того, вы можете обратиться на горячую линию отряда «ЛизаАлерт», набрав 8-800-700-54-52.